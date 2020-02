7 Comuni torinesi alleati per legalità

(ANSA) - TORINO, 10 FEB - Sette comuni dell'area metropolitana torinese e del Patto Territoriale Zona Ovest si sono uniti contro la lotta alle mafie, firmando oggi un protocollo d'intesa presso il municipio di Grugliasco. I firmatari includono Buttigliera Alta, Collegno, Druento, Grugliasco, Pianezza, Rivoli e San Gillio.

"L'obiettivo - spiega il vicesindaco di Grugliasco, Elisa Martino - che ha le deleghe a trasparenza e legalità - è di rafforzare gli interventi rivolti ai giovani sul tema della promozione della cultura della legalità".

Il protocollo impegna i sette Comuni a connettere le diverse iniziative rivolte ai giovani e a costruire momenti formativi e di scambio. Tra i primi provvedimenti, l'impegno a promuovere in maniera congiunta la partecipazione alla 25/a Giornata della Memoria e dell'Impegno organizzata da Libera e Avviso Pubblico, in programma a Palermo il 21 marzo. In programma anche un percorso di avvicinamento alla Giornata, con l'organizzazione congiunta un percorso formativo per gli studenti.