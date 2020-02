Vuole sacchetto gratis e rapina negozio

(ANSA) - TORINO, 9 FEB - Rapina e aggredisce il titolare e commesso di un negozio che si rifiutano di dargli gratuitamente un sacchetto di plastica. Abdul Saktani, marocchino di 28 anni, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dai carabinieri a Torino.

L'uomo è entrato nel negozio Euro Bangla in via Leini, a Barriera di Milano. Prima ha chiesto di poter avere un sacchetto senza pagarlo, poi, con una spranga, ha mandato in frantumi la vetrina dello store, ha rubato 600 euro dalla cassa ed è scappato. Nella fuga ha perso il cellulare. Tornato a riprenderlo, poco lontano dal negozio, è stato bloccato dai carabinieri del nucleo radiomobile.