Uomo nel fiume, salvato dai soccorritori

(ANSA) - VOGOGNA (VCO), 9 FEB - Un uomo è stato tratto in salvo dalle acque dal fiume Toce a Vogogna (VCO), in Ossola.

E' successo ieri sera al Ponte della Masone, alle porte del paese. Forze dell'ordine e mezzi di soccorso sono intervenuti dopo una segnalazione.

L'uomo è stato portato in ospedale: le sue condizioni non destano preoccupazioni. Non si sa ancora se si tratti di un incidente o di un tentativo di suicidio.