Sei intossicati da esalazioni caldaia

(ANSA) - TORINO, 9 FEB - Sei persone sono rimaste intossicate la scorsa notte ad Avigliana (Torino), in bassa Valle di Susa, nella loro villetta in via Moncenisio. Si tratta di due anziani, due adulti e due ragazzi che, secondo i primi accertamenti, hanno respirato monossido proveniente dal una caldaia a pellet malfunzionante.

Soccorsi dal 118, due sono stati trasportati all'ospedale San Luigi di Orbassano e gli altri all'ospedale di Rivoli. I carabinieri, insieme al nucleo Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico) dei vigili del fuoco, stanno valutando la sicurezza dell'area.