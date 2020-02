Toro non guarisce, vince Samp 3-1

(ANSA) - TORINO, 8 FEB - Ancora una sconfitta per il Torino, la quarta consecutiva in campionato. Finisce 3-1 per la Sampdoria l'anticipo del Grande Torino, prima partita in panchina per Moreno Longo. La scossa del cambio d'allenatore dura poco più di un tempo, con l'illusione del vantaggio di Simone Verdi, primo gol in campionato all'11 della ripresa. In dieci minuti la ribaltano Ramirez, autore di una doppietta, e l'ex Quagliarella su rigore. Tre punti salvezza preziosi per i blucerchiati, con i granata che devono invece iniziare a guardarsi le spalle.

Preoccupa la condizione fisica del Toro, che dopo il vantaggio si è spento, finendo con lo sparire dal campo. Troppo solo Belotti, servito male, pesano le assenze di alternative in panchina, con Zaza ancora squalificato. Ramirez beffa Sirigu su punizione dal limite. E' il 25' della ripresa e da quel momento in campo si vede solo la Sampdoria, che raddoppia con Ramirez e mette al sicuro il risultato con il suo capitano, dopo aver costretto Izzo al fallo da espulsione.