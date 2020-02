Protesta No Tav in sede quotidiano La Stampa

(ANSA) - TORINO, 8 FEB - Un gruppo di 'donne No Tav' ha occupato l'atrio del palazzo che a Torino ospita il quotidiano 'La Stampa' e la redazione locale di 'La Repubblica'. Si tratta di una iniziativa di solidarietà a Nicoletta Dosio, l'attivista di 73 anni in carcere dal 30 dicembre in esecuzione di una pena detentiva.

"Lo Stato ci arresta - la 'ndrangheta fa festa" è lo striscione che è stato esposto insieme alla bandiera del movimento No Tav. (ANSA).