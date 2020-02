Corteo Aliud a Torino,'onore ai martiri'

(ANSA) - TORINO, 8 FEB - Fiaccolata in memoria delle foibe, oggi a Torino. Una trentina di attivisti di Aliud, gruppo giovanile di destra, si è data appuntamento in corso Stati Uniti e hanno raggiunto in corteo, dietro a uno striscione con su scritto "Onore ai martiri delle foibe", il monumento al Fante d'Italia nel piazzale Duca d'Aosta.

Una cinquantina di antagonisti del centro sociale Gabrio hanno organizzato, dall'ex carcere Le Nuove sino al Politecnico, una contro manifestazione in bicicletta. "Fuori i fascisti dal quartiere", "via i fascisti", "vergogna" alcuni degli slogan scanditi.

Ingente il dispositivo delle forze dell'ordine per evitare che i due gruppi entrassero in contatto.