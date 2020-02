Sarri: "Verona ottimo, vive grande stagione"

(ANSA) - TORINO, 07 FEB - "Il Verona è un'ottima squadra, la sua consistenza è palese, sta vivendo una grande stagione ed è imbattuto da diverse partite. Se insistessi troppo sull'approccio giusto da avere per la partita di domani sembrerebbe di sottovalutare i miei giocatori". Sarri è pronto ad accettare la sfida dei veneti che all'andata hanno messo in grande difficoltà la Juventus e che sono reduci dal pareggio di Roma con la Lazio nel recupero di mercoledì: "La partita è palesemente difficile - ha spiegato l'allenatore dei bianconeri -. Penso che l'approccio dovrebbe essere di buon livello: tutti abbiamo visto il Verona mercoledì, la prestazione è il suo standard in questa stagione". (ANSA).