'Ndrangheta,via processo Geenna a Torino

(ANSA) - TORINO, 7 FEB - E' cominciata a Torino la discussione del processo Geenna sulla presenza della Ndrangheta in Valle d'Aosta. L'udienza riguarda gli 11 imputati che hanno scelto il rito abbreviato. A sostenere in aula la pubblica accusa ci sono il pubblico ministero Stefano Castellani e il procuratore capo Anna Maria Loreto. Per la requisitoria dei magistrati sono previste due udienze. Nella prossima verrà trattata, fra le altre, la posizione dell'avvocato torinese Carlo Maria Romeo, arrestato nel corso delle indagini.