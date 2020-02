Mahle ritira licenziamenti, c'è accordo

(ANSA) - TORINO, 7 FEB - È stato ratificato presso la sede della Regione Piemonte il verbale d'accordo firmato presso la Mahle. Lo rende noto la Fim torinese.

"Dopo un serrato confronto, durato due giorni, tra organizzazioni sindacali, rsu e azienda - spiega la Fim - si è giunti a una sintesi di contrapposte esigenze. L'accordo accoglie gli impegni presi in sede ministeriale lo scorso 30 gennaio, in primis il ritiro dei licenziamenti, l'attivazione della cigs per cessazione, l'avvio di un tentativo di reindustrializzazione infine un incentivo all'esodo su base volontaria. Questo è il miglior risultato ottenibile date le premesse e condizioni poste dall'azienda. Il buon esito del processo avviato, la salvaguardia dell'occupazione e il mantenimento dei siti produttivi, dipendono ora dalla serietà e concretezza della gestione da parte di Mahle.

"Vigileremo costantemente conclude il sindacato - visull'evolversi della situazione, in collaborazione con gli organi istituzionali competenti e supporteremo i lavoratori in ogni fase".