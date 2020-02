Longo, ho letto voglia invertire trend

(ANSA) - TORINO, 7 FEB - "Sulle facce e negli occhi dei giocatori ho letto la voglia di invertire il trend negativo. C'è stata la massima disponibilità da parte di tutti. Ho la sensazione che su questa squadra si possa lavorare bene, per ricambiare il grande entusiasmo che si è ricreato nell'ambiente granata". Così Moreno Longo, neo tecnico del Torino, alla vigilia della partita contro la Sampdoria. "Nelle prime ore dopo la firma dell'accordo con la società l'emozione mi ha pervaso - aggiunge Longo - ma in questo lavoro ci si deve abituare a mantenere l'equilibrio, perché si può passare dalle stelle alla stalle in pochissimo tempo".

Anche per Sirigu e Belotti è tempo di riscossa: "Sono due giocatori importantissimi - sottolinea Longo - non solo per il Torino, anche per la Nazionale, dobbiamo metterli nella condizione di potersi esprimere al meglio. Andrea negli ultimi tempi era disorientato, gli consentiremo di superare i momenti difficili. Ha la personalità per uscirne alla grande".