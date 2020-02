Lettera operai Manitalidea a Patuanelli

(ANSA) - TORINO, 07 FEB - I dipendenti della Manitalidea hanno scritto al ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, per chiedere che "sia istituito rapidamente un tavolo di crisi".

"Da circa tre anni - ricordano i lavoratori - errate strategie gestionali stanno determinando una crisi che si aggrava ogni giorno di più e che non è stata risolta dal recente cambio della proprietà. Anzi un'azienda consorziata e controllata da Manitalidea, l'Olicar, è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Asti il 10 gennaio, mentre il Tribunale fallimentare di Torino ha dichiarato il fallimento di Manitalidea il 4 febbraio. Nel frattempo chi può sta revocando le commesse e molte di queste restano in vita esclusivamente per merito dei lavoratori, che garantiscono il servizio nonostante non percepiscano la retribuzione, come nel caso delle commesse Olicar o quelle del Miur".