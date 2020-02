Calcio: Sarri, Ronaldo a Sanremo? Di sicuro arriva riposato

(ANSA) - TORINO, 07 FEB - "Non ho visto il festival di Sanremo, ma mi hanno detto che Georgina è stata brava. C'era anche Ronaldo e sicuramente dopo ha riposato le ore giuste: conoscendolo non ho alcun tipo di dubbio che si presenterà all'allenamento in buonissime condizioni, come ha sempre fatto negli ultimi tempi da quando il ginocchio non gli dà più fastidio". Così Maurizio Sarri sulla serata mondana di CR7 per assistere in prima fila allo show della sua compagna Georgina.

