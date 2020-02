Calcio: Juve; Sarri "in attacco aperte molte soluzioni"

(ANSA) - TORINO, 07 FEB - "Per l'attacco nessuna soluzione è da escludere, anche Dybala e Douglas Costa con Ronaldo". I dubbi di formazione di Maurizio Sarri alla vigilia della sfida con il Verona, con la possibilità di schierare Dybala da 'falso nueve' confermata dallo stesso tecnico: "C'è un doppio pensiero su questo - ha aggiunto -, dato che avere un centravanti che viene via apre la difesa avversaria ma poi in quel caso serve un centravanti che attacchi gli spazi e la profondità". (ANSA).