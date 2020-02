Calcio: Juve; Sarri "giusto dare continuità a Rabiot"

(ANSA) - TORINO, 07 FEB - "Rabiot sta bene e penso sia giusto dargli continuità, ma non bisogna scordarsi chi è Matuidi, sulla lunga distanza tornerà utile". Sarri conferma la fiducia all'ex Psg, in crescita dopo un inizio molto difficile: "Sta trovando fiducia, mi dà la sensazione di poter crescere ancora - ha aggiunto il tecnico bianconero -. I gol dei centrocampisti? Se gli attaccanti segnano molto è un problema che pesa meno. Non abbiamo segnato molto con i centrocampisti ma tanto con i difensori". (ANSA).