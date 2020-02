Verbania capitale cultura, ecco il logo

(ANSA) - VERBANIA, 6 FEB - E' pronto il logo di Verbania Capitale della cultura 2021. Ispirato alla 'pianta sei sassi che compone il Centro Eventi Il Maggiore, progetto dell'architetto madrileno Salvador Perez Arroyo, spiccherà sul dossier che sarà presentato entro il 2 marzo. Un'opera d'arte moderna e avveniristica, spiegano in municipio a Verbania.

Scomponendo la disposizione dei sassi si è voluto dare un segno di apertura, lungo linee sottili che rimandano ad alcune suggestioni del territorio. La linea più bassa si colora di azzurro intenso, come la scritta Lago Maggiore, per rappresentare la superficie dell'acqua, mentre i sassi prendono i colori del territorio: l'azzurro del lago, dei fiumi e dei numerosi corsi d'acqua che scendono dalle montagne, il verde dei monti, dei boschi, dei bellissimi giardini e parchi, un mix di colori a rappresentare le rigogliose fioriture, il grigio delle pietre, dei ciottoli dei fiumi, del lavoro, del passato industriale e delle strade.