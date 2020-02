Ronaldo, 35 anni? Mia età biologica è 25

(ANSA) - TORINO, 6 FEB - Il mio obiettivo è vincere la Champions: difficile, dipende da molti fattori, ma è possibile, abbiamo la squadra per riuscirci, comunque dobbiamo procedere un passo per volta". Cristiano Ronaldo, 35 anni compiuti ieri, punta a conquistare per la sesta volta il trofeo più prestigioso per le squadre di club. E, in un'intervista a Canal 11, il canale tematico della federazione portoghese, spiega il segreto della sua forma smagliante: "La mia età biologica è 25 anni. A 35 anni non pensavo di vincere tutto quello che ho vinto, comunque non ho mai pensato di ritrovarmi a quest'età a pescare a Madeira. Il gol più bello della mia carriera? Non è facile scegliere, ma il più difficile è stata la rovesciata allo Stadium (quando giocava ancora nel Real, ndr)".