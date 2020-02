Piemonte, un anno di eventi dedicati al barocco

(ANSA) - TORINO, 06 FEB - Sinuose geometrie e infinite prospettive, ma anche ordinario straordinario ed esageratamente essenziale. E' racchiuso in questi binomi il 2020 che il Piemonte dedica al barocco. Sono oltre duecento gli eventi del programma 'L'essenziale è Barocco', progetto della Regione Piemonte sostenuto da Compagnia di San Paolo e in collaborazione con Città di Torino, Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, Fai, Fondazione Torino Musei e Abbonamento Torino Musei.

Momento clou di questo ricco palinsesto la mostra 'Sfida al Barocco - Roma Torino Parigi 1680-1750', che espone alla Reggia di Venaria oltre 209 capolavori dal 13 marzo al 14 giugno. In programma anche 150 visite guidate, 24 concerti, un programma di MiTo dedicato alla musica barocca. E ancora il nuovo Gran Tour, con 50 itinerari dedicati al barocco, aperture straordinarie di siti di norma non visitabili. Un anno dedicato, insomma, ad uno degli stili che più di ogni altro caratterizzano l'identità, la storia e l'anima del territorio piemontese. (ANSA).