Alpini,targa per 100 anni sezione Torino

(ANSA) - TORINO, 6 FEB - Una targa per 'la veja' con la forma inconfondibile delle montagne. Così la Città di Torino celebra il centenario della nascita della sezione torinese dell'Associazione Nazionale Alpini, la prima in Italia, fondata il 6 febbraio 1920 nello stabile di via Lagrange 7. "Questa targa - ha detto il presidente del Consiglio comunale Francesco Sicari, rivolto alle penne nere - rappresenta un appuntamento con la storia, una storia di tenacia e voi insegnerete a chi verrà dopo a esserne custodi".

A parlare della "determinazione del fare degli alpini messa a disposizione della collettività con spirito di servizio, un esempio per il nostro Paese, la collettività e le istituzioni", il comandante della Scuola di Applicazione dell'esercito, il generale Salvatore Cuoci, mentre in un messaggio il presidente della Regione Alberto Cirio ha ricordato che "la nostra libertà la dobbiamo a chi ha offerto la sua vita alla democrazia".