Torino, mille al Fila per Moreno Longo

(ANSA) - TORINO, 5 FEB - Oltre 1000 persone hanno accolto con entusiasmo il nuovo allenatore del Torino Moreno Longo, al primo allenamento a porte aperte al Filadelfia. La scelta di riammettere nello stadio i tifosi, tranne che nei giorni più vicini alle partite, ha rasserenato il clima in casa granata, dopo due mesi di contestazione alla società e alla gestione tecnica di Mazzarri.Applausi, entusiasmo e cori che hanno coinvolto oltre a Longo e ai suoi giocatori, anche Antonino Asta, ex capitano granata e idolo della tifoseria, entrato nello staff della prima squadra in qualità di collaboratore tecnico. Grazie al clima tornato disteso dopo l'arrivo del nuovo tecnico, oggi la presenza delle forze dell'ordine è stata ridotta al minimo.