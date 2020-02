'Qui ebrei', rimossa scritta Mondovì

(ANSA) - MONDOVI' (CUNEO), 5 FEB - È stato rimosso questa mattina il pannello in legno della porta di casa Rolfi, a Mondovì, con la scritta choc 'Juden hier', 'qui ci sono ebrei'.

"In settimana un artigiano monterà un nuovo pannello, dopo poserò una targa con la foto di quella scritta accanto all'immagine di mia madre (l'ex deportata Lidia, nrd). Perché nessuno dimentichi", afferma Aldo Rolfi, il proprietario dell'abitazione, dopo la rimozione del pannello.

Per esigenze investigative la scritta non era stata rimossa dal pannello ma coperta con del nastro adesivo e del cartone. La procura di Cuneo ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, che ipotizza il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Le indagini, coordinate dalla procura, sono condotte dai carabinieri e dalla Digos della Questura di Cuneo.