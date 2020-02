Polizia sequestra 100mila euro eroina

(ANSA) - TORINO, 5 FEB - Nascondeva in casa quasi tre chili di eroina purissima, per un valore di mercato di oltre 100mila euro. Un cittadino nigeriano di 43 anni, incensurato e regolare in Italia, è stato arrestato dalla polizia a Torino. Nella sua abitazione, nel quartiere San Paolo, gli investigatori della Squadra Mobile hanno trovato anche 27.735 in contanti.

"Questo è un sequestro particolare: generalmente i gruppi nigeriani sono specializzati nel traffico di cocaina, mentre in questo caso ci siamo imbattuti in un grosso carico di eroina - spiega Marco Martino, dirigente della Squadra Mobile - Le indagini proseguono per risalire alla rotta dello stupefacente, che potrebbe essere quella del Sud-Est asiatico".

Negli ultimi sei mesi la polizia ha sequestrato 106,3 chili di cannabinoidi, circa 30 chili di cocaina, 1,4 di eroina e 0,5 grammi di droghe sintetiche. Negli ultimi quattro giorni, le Volanti hanno arrestato per spaccio venti persone.