Incendi, è stato di massima pericolosità

(ANSA) - TORINO, 5 FEB - Stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi in Piemonte dopo giorni di vento ed assenza di precipitazioni che hanno reso secca la vegetazione. Lo ha dichiarato la direzione regionale Opere Difesa del suolo, Protezione civile Trasporti e Logistica, a partire da domani. Sono vietate, entro 100 metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, azioni che potrebbero fare da innesco di incendi quali: accendere fuochi, fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile. E vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.

Per i trasgressori sono previste multe da un minimo di euro 200 a un massimo di 2.000, oltre alle sanzioni penali.