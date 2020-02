Genepì Piemonte ottiene marchio Ig

(ANSA) - CUNEO, 5 FEB - Il genepì del Piemonte ha ottenuto il marchio europeo di tutela Ig, indicazione geografica. La presentazione del riconoscimento dell'Unione Europea è avvenuta nella sede della Provincia a Cuneo. I produttori e trasformatori sono 13 tra Cuneo, Asti e Torino. "È uno dei prodotti più tipici della cultura alpina piemontese, ora protetto da un disciplinare rigoroso e controlli periodici - spiega Paolo Rovera, presidente dell'associazione di tutela nata nel 2002 - Ad esempio l'artemisia usata deve essere coltivata sopra i 1500 metri".

La produzione attuale è di circa 30 mila bottiglie l'anno, solo una piccola quota va all'estero. I controlli su coltivazioni, disciplinare e lavorazioni sono curati dalle dogane e dai monopoli. "Facciamo un appello per tutelare questo prodotto: a fine pasto in un ristorante piemontese bevete genepì e non il limoncello, come ogni tanto accade", dice il vicepresidente dell'associazione Carlo Quaglia, titolare di una distilleria gestita dalla sua famiglia da 4 generazioni.