Coronavirus, in campo farmacie Torino

(ANSA) - TORINO, 5 FEB - Una locandina, con tutte le indicazioni utili, per una corretta informazione sul coronavirus. E' l'iniziativa delle oltre 700 farmacie di Torino e provincia per aiutare i torinesi ad adottare i più adeguati comportamenti igienico-sanitari volti a prevenire e contrastare la diffusione del virus.

"Anche in questa occasione le farmacie sono in prima linea per la tutela della salute pubblica - afferma il presidente di Federfarma, Marco Cossolo - mettendo a disposizione delle Istituzioni la propria rete capillarmente diffusa su tutto il territorio nazionale e la professionalità dei farmacisti che vi operano".

I cittadini che entreranno nelle farmacie torinesi troveranno inoltre materiale informativo di approfondimento sulla malattia, sulle modalità di trasmissione e sulle precauzioni da adottare nella vita quotidiana, basato sulle indicazioni fornite dal Ministero della Salute.