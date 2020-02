Cade in voragine neve,salva scialpinista

(ANSA) - CUNEO, 5 FEB - Sono gravi le condizioni di una scialpinisita francese precipitata in una voragine di neve nella zona delle Barricate, 2.300 metri di quota a monte dell'abitato di Bellino, in Val Varaita (Cuneo). La donna, che stava effettuando una escursione con una guida alpina, è finita in un torrente. Solo l'intervento immediato dell'eliambulanza del 118 e le complesse tecniche alpinistiche adottate dal soccorso alpino hanno permesso il recupero della donna, trasportata in ospedale in grave stato di ipotermia.

Pochi minuti di ritardo e la scialpinista non sarebbe sopravvissuta nelle acque gelide del torrente.