Torino: Longo, "spero torni buon clima con tifosi"

(ANSA) - TORINO, 04 FEB - "Conosco la tifoseria e la stimo perché so quanto possa dare alla squadra e alla società. Mi auguro che il mio arrivo possa essere il motivo per riallacciare quel clima positivo tra squadra e tifosi". Così Moreno Longo, che ha giocato nel Torino e vinto uno scudetto e una Supercoppa alla guida della squadra Primavera: "Dobbiamo essere noi per primi a trascinare e alimentare l'entusiasmo offrendo prestazioni all'altezza del blasone e delle possibilità di questa società - ha aggiunto il nuovo allenatore granata -. In questi quattro mesi mi aspetto che i tifosi si stringano attorno alla squadra". (ANSA).