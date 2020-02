Tennis: Trophy Kinder Joy of Moving, al via le 133 tappe

(ANSA) - TORINO, 04 FEB - E' dedicato ai giovani dai 9 ai 16 anni, con sempre più attenzione al tennis in carrozzina. Si articola in 133 tappe l'edizione 2020 del circuito di promozione più famoso d'Italia: nato da un'idea dell'ex top-30 Wta Rita Grande, il Tennis Trophy Fit Kinder Joy of Moving spegne quest'anno le 15 candeline. Il via, con i primi appuntamenti, nel mese di febbraio.

In campo 12 categorie, 7 maschili e 5 femminili, 17 delle quali nei Centri Estivi Federali, più il Master finale Nazionale di Roma, ad agosto. In tutto sono 17 le regioni italiane toccate. L'iscrizione online, sul sito www.tennistrophy.it, oppure tramite il servizio MyFit presente sul portale www.federtennis.it.

I tabelloni saranno stilati con la formula della eliminazione diretta. Le gare al meglio delle tre partite con tie-break e sette punti nelle prime due partite. Al posto della terza partita un tie-break a 10 punti. Si gioca con la regola del 'no-advantage'.(ANSA).