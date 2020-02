Sanità: Icardi,intero sistema va rivisto

(ANSA) - TORINO, 4 FEB - "La situazione è drammatica e ci vede già con un piede nel prossimo piano di rientro, che però cercheremo di evitare. Ma è necessario rivedere completamente il sistema, se non lo faremo noi sarà Roma a farlo in nostra vece".

Così l'assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi, in vista del dibattito sul bilancio di previsione 2020, da domani in Commissione.

"Abbiamo raschiato il fondo del barile - afferma Icardi - non c'è più nulla di fondi straordinari una tantum da usare a copertura delle perdite della sanità regionale. Per finanziare il settore dovremo spendere solo le risorse trasferite dal fondo sanitario regionale, che nel 2019 abbiamo sforato per 407 milioni. Stiamo raccogliendo i dati Azienda per Azienda - aggiunge Icardi - e li diffonderemo al più presto, insieme alle misure che ogni Azienda sarà chiamata a mettere in campo per stare dentro il budget assegnato. Dal fondo nazionale avremo 80 milioni in più rispetto al passato, ma non ci sarà altro a cui attingere".