Regina Margherita, nuova Pediatria

(ANSA) - TORINO, 4 FEB - Nuova veste per il reparto di Pediatria dell'ospedale Infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino. L'intervento è stato realizzato dalla Fondazione Forma, da anni impegnata nel rendere l'ospedale sempre più a misura di bambino.

Il progetto è consistito, in particolare, nella donazione di arredi sanitari per 10 camere di degenza, la sala medica, la reception, le sale colloqui e riunioni e tutte le aree di servizio del reparto; nella decorazione dei locali sul tema del mare, scelto dal personale del reparto, e della sua vita.

Granchi, paguri, meduse e balene che fanno sorridere i bimbi e li proiettano in un mondo di fantasia.

L'impegno economico è di circa 100.000 euro. "Gli interventi di Forma sono sempre finalizzati non solo a favorire l'eccellenza dei percorsi di cura, ma anche a rendere migliore e più colorata la degenza in ospedale dei piccoli ricoverati", dichiara Antonino Aidala, Presidente della Fondazione Forma.