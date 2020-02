Metro 2 Torino, ok progetto fattibilità

(ANSA) - TORINO, 4 FEB - Un percorso di 28 km con 32 stazioni su 3 tratte, una centrale, tra le fermate Anselmetti e Rebaudengo, e i prolungamenti a sud ovest e nord est verso Orbassano e San Mauro. Queste le caratteristiche principali della futura linea 2 della metro di Torino di cui la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica. Un nuovo passo dell'iter per la sua realizzazione che prevede ora la convocazione della conferenza dei servizi e l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale.

"Ci abbiamo creduto sin dal primo giorno e non abbiamo mai smesso di lavorarci - commenta su Facebook la sindaca Chiara Appendino - Un passo avanti importante per un fondamentale progetto per una Torino più efficiente, sicura, sostenibile e pulita".