Consiglio regionale contro il bullismo

(ANSA) - TORINO, 4 FEB - Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato nel 2018 una legge per contrastare il bullismo, "una tra le norme più avanzate a livello nazionale". Lo ha sottolineato il presidente Stefano Allasia aprendo oggi le celebrazioni in Aula in vista della Giornata nazionale contro il bullismo del 7 febbraio.

Fra i banchi, gli allievi della scuola media Pacchiotti-Revel di Torino, numerosi dei quali hanno preso la parola per leggere una serie di testimonianze di giovani vittime.

"Questi fenomeni - ha affermato Allasia - sono da considerarsi una vera piaga sociale, un virus letale e subdolo".

"Nel contrasto al bullismo - ha osservato il governatore del Piemonte, Alberto Cirio - le istituzioni hanno un ruolo davvero fondamentale, a partire dalla scuola, che deve vederci uniti. Ma i grandi devono dare il buon esempio". Nel corso della celebrazione, i ragazzi hanno illustrato un decalogo di regole da seguire per prevenire il fenomeno.