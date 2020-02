Capitale cultura 2021, Verbania a lavoro

(ANSA) - VERBANIA, 4 FEB - La cabina di regia che lavora al progetto di Verbania Capitale 2021 è tornata a riunirsi per un confronto con i responsabili delle varie associazioni, tra cui Museo del Paesaggio, Fondazione Il Maggiore, Ars.Univesità Vco, Fondazione Comunitaria VCO, Camera di Commercio del VCO, Amici dell'Archivio Storico di Verbania.

"Tutti hanno convenuto sul potenziale culturale di Verbania e su quanto questa occasione possa garantire una visibilità e una promozione unica per il nostro territorio - spiega il sindaco di Verbania, Silvia Marchionini - Gli elementi chiave su cui si baseranno i lavori saranno la forza evocativa del Lago Maggiore e del suo paesaggio. Chiameremo a raccolta i volontari della cultura per raccogliere il maggior numero di firme a sostegno del Patto per la Cultura di Verbania e Lago Maggiore".

A partire dagli incontri del 6 e del 10 febbraio con associazioni di categoria, amministratori del territorio e enti che operano in ambito culturale e nel volontariato del territorio.