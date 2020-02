Bryant,cupola San Guadenzio giallo-viola

(ANSA) - TORINO, 4 FEB - La Cupola di San Gaudenzio, monumento simbolo di Novara opera di Alessandro Antonelli, si è illuminata di viola e giallo, i coloro dei Los Angeles Lakers, in omaggio a Kobe Bryant. "Accogliamo la richiesta della Federazione Italiana Pallacanestro e delle tante società di basket novaresi - spiega il sindaco Alessandro Canelli - che, dinanzi al tragico incidente del grande atleta Kobe Bryant, chiedono alla comunità di onorarne la memoria, ricordando con un simbolo la sua tragica morte, quella della figlia e delle altre persone che si trovavano con lui. Lo facciamo peraltro in un momento importante per Novara dal punto di vista sportivo, visto che, con il Coni inauguriamo al Teatro Coccia l'Anno Sportivo Piemontese. Un momento di forte condivisione col mondo dello sport; una richiesta, quella di illuminare la Cupola, che l'amministrazione appoggia non solo per gli evidenti meriti sportivi di Bryant, ma soprattutto per il riconoscimento dei valori morali che l'atleta ha dimostrato nella sua vita".