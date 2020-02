In Piemonte i teacher assistant di Wep

(ANSA) - TORINO, 3 FEB - Teacher Assistant madrelingua per affiancare gli insegnanti di lingua nelle scuole del Piemonte.

Prosegue anche quest'anno il progetto di Wep, organizzazione internazionale al servizio dei giovani, che fino ad oggi ha coinvolto circa 15.000 studenti e 200 istituzioni scolastiche della Regione.

Ventuno giovani provenienti da Stati Uniti, Messico, Australia, Canada e Germania sono arrivati a Torino e, durante i tre giorni di Orientation, hanno visitato la città e partecipato agli incontri di formazione. "I giovani stranieri sono felici di venire in Italia a conoscere la nostra cultura e a vivere un'esperienza così gratificante perché incontrano sempre insegnanti disponibili e preparati, famiglie calorose e generose e studenti curiosi e motivati - spiega Ester Basso, responsabile del progetto - WEP è orgogliosa di rendere possibile questo incontro che arricchisce tutti coloro che ne sono coinvolti, non solo da un punto di vista linguistico e accademico ma anche da un punto di vista umano e affettivo".