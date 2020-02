Fca, bonus 1350 euro a dipendenti Italia

(ANSA) - TORINO, 3 FEB - A tutti i dipendenti di Fca in Italia verrà erogato un premio di 1.350 euro in media, leggermente superiore al 6% della retribuzione. Lo ha comunicato l'azienda ai sindacati.

Il bonus, collegato agli obiettivi di efficienza produttiva previsti dal contratto collettivo specifico di lavoro, sarà erogato questo mese. I risultati variano a seconda delle performances, misurate con il sistema Wcm (World Class Manufacturing), realizzate da ogni singola unità produttiva.

Sono confermati i risultati della maggior parte degli stabilimenti produttivi del Gruppo, tra i quali si distinguono Pomigliano e Verrone che per il quinto anno consecutivo hanno raggiunto l'eccellenza e riceveranno in media circa 1.675 euro.

Alcune realtà del Gruppo come Teksid e Comau hanno registrato un miglioramento dei risultati rispetto allo scorso anno. Per la prima volta - sottolineano i sindacati - ricevono il premio i lavoratori della Pcma di Napoli.