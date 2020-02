Bernardeschi "Juve cresce, proseguirò da mezzala"

(ANSA) - TORINO, 03 FEB - "La Juventus cresce e si vede, a parlare sono i risultati: siamo felici e fiduciosi". Federico Bernardeschi commenta così il ritorno alla vittoria della Juventus che, grazie ai tre punti conquistati con la Fiorentina, mantiene la testa della classifica.

"C'è tanto da imparare e tanto da fare ancora - racconta il centrocampista bianconero ai microfoni di Sky -, la stagione è molto lunga, ma direi che siamo a buon punto. La mia stagione proseguirà da mezzala, già a inizio anno ne avevamo parlato con il mister, ma per motivi tecnico-tattici abbiamo ritardato i tempi". Un processo di cambiamento che sarà necessario portare a termine in fretta, visto che a fine stagione ci saranno gli Europei: "Sono carico perché è una manifestazione a cui teniamo tanto, giocheremo in casa a Roma quindi non vedo l'ora di arrivarci. Insieme al mister, a ai miei compagni in Nazionale abbiamo creato un grandissimo ambiente e questo fa più piacere di tutto". (ANSA).