Toro sprofonda, travolto anche a Lecce

(ANSA) - TORINO, 2 FEB - Sprofonda ancora il Torino, travolto (4-0) anche dal Lecce, che in casa quest'anno non aveva mai vinto. Due gol per tempo per i salentini e granata allo sbando, sotto di due reti già al 19': il gol annullato per fuorigioco al Toro a fine primo tempo è stata forse l'unica occasione concreta per iniziare una rimonta. Una giornata tutta da dimenticare, aggravata dall'infortunio muscolare a metà del primo tempo di Verdi. Dopo lo 0-7 in casa con l'Atalanta e l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Milan, crisi nerissima per il Torino, con Mazzarri sempre più in bilico.