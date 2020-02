Arrivano tempeste e burrasca di vento

(ANSA) - TORINO, 2 FEB - Venti tempestosi e poi di burrasca sulle Alpi, raffiche forti sulle zone appenniniche e anche in pianura. La settimana inizierà all'insegna del foehn, che peraltro ha cominciato a soffiare in montagna già nel pomeriggio di domenica. Lo zero termico è in aumento fino a 3400-3500 metri a sud, informa Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Lunedì sono previste deboli precipitazioni sulle Alpi nordoccidentali e settentrionali, con quota neve oltre i 2600-2800 metri. Il foehn farà salire le temperature massime in pianura e collina ben oltre i 20 gradi. Martedì la discesa di una perturbazione dal nord Europa farà aumentare ulteriormente l'intensità dei venti, che assumeranno il carattere di burrasca in montagna, con vento esteso però a gran parte del Piemonte.

La quota neve sarà in repentino calo, in alcune zone fino a 800-1000 metri. In calo anche le temperature massime, che torneranno sotto i 20 gradi. Solo nel pomeriggio di mercoledì è previsto il calo dell'intensità del vento.