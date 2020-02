Torino in emergenza, a Lecce con gli uomini contati

(ANSA) - TORINO, 01 FEB - Torino in ritiro, e in silenzio, alla vigilia della trasferta di Lecce. Reduce da tre sconfitte, pesantissima quella della scorsa settimana con l'Atalanta, la squadra di Walter Mazzarri vuole provare a rialzarsi nonostante l'emergenza continua. Appena 18 i giocatori convocati, tra infortuni, squalifiche e un mercato che ha lasciato l'amaro in bocca ai tifosi, nessun acquisto e le cessioni di Bonifazi, Iago Falque e Laxalt.

Mai la situazione negli ultimi anni è stata tanto delicata per il club di Urbano Cairo, non una buona tradizione col Lecce, contro cui all'andata subì la prima sconfitta in campionato. Un 2-1 davanti al proprio pubblico che segnò l'inizio di una serie di alti (pochi) e bassi (molti). Lo spirito Toro messo in mostra lo scorso anno sembra svanito insieme al feeling coi tifosi, che allo stadio come sui social continuano a contestare la società.

Meglio dunque lavorare "concentrati e lontano dai rumori", come ha detto Mazzarri, che riparte dal poco di buono visto contro il Milan in Coppa Italia. In difesa al posto dello squalificato Izzo ci sarà Djidji a completare la retroguardia con Nkoulou e Bremer. Ancora infortunati Ansaldi, Baselli e Zaza, le scelte sono obbligate anche dal centrocampo in su. Rincon e Meitè faranno coppia al centro, il baby Adopo unica alternativa, mentre Berenguer e Verdi sosterranno in attacco capitan Belotti, con Millico ed Edera in panchina. (ANSA).