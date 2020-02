Presidente Corte Appello critica media

(ANSA) - TORINO, 1 FEB - Si è aperto con una critica al mondo dell'informazione l'intervento di Edoardo Barelli Innocenti, presidente della Corte di Appello di Torino, all'inaugurazione dell'anno giudiziario del distretto del Piemonte e della Valle d'Aosta. Il magistrato ha toccato la questione facendo riferimento all'omicidio di Stefano Leo, il giovane torinese ucciso con una coltellata alla gola sul lungo Po da un 27enne già condannato con una sentenza che in un primo momento era stata considerata irrevocabile.

Le cronache su quanto accaduto hanno "messo in evidenza ancora una volta - ha detto - quello che a mio parere è uno dei problemi della società contemporanea italiana: il rapporto tra giustizia e informazione. Troppo spesso si dà credito a voce di corridoio, vere o presunte che siano, e si grida allo scandalo prima ancora di sapere come sono avvenuti realmente i fatti".

Secondo il magistrato "serve più sobrietà e più professionalità nella racconto dell'attività giudiziaria".