Juve: Sarri "preoccupato? No, bisogna riflettere..."

(ANSA) - TORINO, 01 FEB - "Dati preoccupanti no, ci sono state partite preoccupanti". Maurizio Sarri risponde così a chi gli chiede conto, alla vigilia dell'impegno casalingo di campionato con la Fiorentina, delle statistiche della sua Juventus, 21 gol subiti fino ad ora contro i 12 dell'anno scorso. "Non sono preoccupato, ma bisogna rifletterci", aggiunge il tecnico bianconero, convinto che il percorso compiuto sino ad ora "sia stato buono". "In Champions e in Coppa Italia - osserva - abbiamo fatto meglio dello scorso anno". (ANSA).