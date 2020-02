Juve: Sarri "mercato? Non ho chiesto nulla, rosa è forte"

(ANSA) - TORINO, 01 FEB - "A me quello che succede sulla carta interessa poco. I punti si fanno sul campo". Maurizio Sarri risponde così a chi gli chiede se il mercato di gennaio, chiuso ieri, possa aver cambiato gli equilibri del campionato.

"Non so se abbia spostato gli equilibri - aggiunge -. Per il mercato non ho chiesto niente d'estate e niente in inverno: la rosa è forte e mi devo adattare alle sue caratteristiche.

Cambiare sette o otto giocatori a questo livello è mostruosamente difficile economicamente, devo adattarmi io e non affidarmi al mercato". (ANSA).