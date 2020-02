Fiorentina: Iachini, contro la Juve serve partita perfetta

"Contro la Juve servirà la partita perfetta, siamo in emergenza e, rispetto ai bianconeri, non abbiamo avuto lo stesso tempo per prepararci a questo martch. Per la maglia che indossiamo, però, proveremo a giocarcela fino in fondo, senza mollare, con rispetto, ma senza paura". Lo ha detto Giuseppe Iachini, alla vigilia della trasferta di domani contro la capolista. A Torino l'allenatore dei viola dovrà fare a meno degli infortunati Castrovilli e Ribery, oltre agli squalificati Caceres e Milenkovic. E, anche fra i nuovi arrivati, non sarà a disposizione per problemi fisici il centrocampista Duncan, mentre sarà pronto il difensore Igor e probabilmente anche Agudelo.

"Un giudizio sul mercato? Non si può non essere contenti, anche se so che la società avrebbe voluto fare anche di più - ha commentato Iachini -. Purtroppo non c'è riuscita, per alcune difficoltà, per alcuni rifiuti. Di certo tutti i nuovi acquisti sono di mio gradimento, frutto di strategie per il presente e per il futuro, a dimostrazione che questa dirigenza vuole il bene della Fiorentina per adesso e per gli anni a venire".

"Meno male che ora il mercato è finito e quindi - ha concluso il tecnico - ora testa alla Juve, confidando anche di essere meno sfortunati per quanto riguarda certe decisioni arbitrali".

