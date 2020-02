Aggredisce postina, denunciato

(ANSA) - ALESSANDRIA, 1 FEB - La postina deve consegnargli una raccomandata e lui prima la scaraventa contro un muro e la picchia, poi la insegue con l'auto per diversi chilometri. É accaduto a Valmacca, piccolo comune dell'Alessandrino, dove i carabinieri hanno denunciato un 27enne. "Ero nervoso per altri motivi", ha tentato di giustificarsi.

L'inseguimento in auto, dopo le botte, è durato diversi chilometri, fino a Bozzole. E' stato allora che la postina ha chiamato i carabinieri. Il 27enne è ora accusato di lesioni personali, violenza e resistenza a un incaricato di pubblico servizio. La donna, sotto choc, si è fatta medicare le ferite in ospedale.