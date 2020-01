Uncem, Fondo unico è la giusta direzione

(ANSA) - TORINO, 31 GEN - "La montagna dovrà avere un unico Fondo nazionale dotato di 100 milioni di euro l'anno. Oggi sono 20, in diversi fronti di finanziamento. È molto importante questo impegno del Ministro Boccia, espresso stamani a Roma agli Stati generali della Montagna. È la strada giusta che il Parlamento, dopo le mozioni approvate all'unanimità da 524 Deputati martedì, non potrà non percorrere. I Comuni con Uncem sostengono questa impostazione data dal Ministro". Così il presidente nazionale dell'unione nazionale dei comuni montani, Marco Bussone. "Boccia ha sottolineato quanto detto dai parlamentari e in particolare dall'on. Enrico Borghi, Consigliere del Governo per la Montagna - prosegue Bussone - e cioé che non servono nuove norme. Occorre armonizzare quanto esiste, attuare la legge sui piccoli Comuni, il Codice forestale, la Strategia delle Green Communities e migliorare la Strategia nazionale per le Aree interne".