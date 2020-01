Nuovo acceleratore in radioterapia Ivrea

(ANSA) - IVREA (TORINO), 31 GEN - L'assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Icardi, ha inaugurato oggi il nuovo acceleratore lineare e il nuovo tomografo computerizzato-simulatore della radioterapia dell'ospedale di Ivrea. Un investimento dell'Asl To4 di circa 2 milioni e mezzo di euro, come ha confermato il direttore generale Lorenzo Ardissone.

Icardi ha confermato la volontà di arrivare alla realizzazione del nuovo ospedale di Ivrea. "Abbiamo inserito la nuova struttura nelle opere da realizzare - ha spiegato l'assessore - l'impegno della Regione in tal senso è confermato". Ora spetta ai sindaci del territorio trovare un accordo per una location condivisa.