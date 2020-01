Nova Coop, 111mila euro a Irccs Candiolo

(ANSA) - TORINO, 31 GEN - Nuova Coop dona 111 mila euro alla Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro. La cerimonia di consegna della somma oggi all'Istituto Irccs di Candiolo, dove il presidente di Nova Coop, Ernesto Delle Rive, ha consegnato l'assegno alla presidente della Fondazione, Allegra Agnelli.

La donazione è frutto della campagna 'Scegli il prodotto Coop e INSIEME sosteniamo la ricerca sul cancro', con la quale Nova Coop ha devoluto l'1% di ogni prodotto a marchio Coop acquistato nel dicembre scorso nei 64 negozi della rete di vendita.

La somma sarà spesa in strumentazioni e apparecchiature per la diagnosi precoce e la cura del cancro al seno.

La collaborazione fra Nova Coop e la Fondazione proseguirà anche quest'anno, con una serie di iniziative dedicate all'educazione e alla prevenzione.