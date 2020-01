In arrivo tempesta di vento caldo

(ANSA) - TORINO, 31 GEN - Una tempesta di vento caldo all'inizio della settimana prossima porterà in Piemonte le temperature massime fino a 23 gradi, nelle zone di pianura e bassa collina. Sono gli effetti dell'arrivo, domenica sull'arco alpino, di "un fronte temperato atlantico supportato da intense correnti in quota" - spiega Smi (Società Meteorologica Italiana) - che prima porterà piogge fino in alta montagna e successivamente venti tempestosi di foehn e un netto aumento delle temperature, tra lunedì e le ore centrali di martedì".

Tra mercoledì e giovedì, invece, le temperature torneranno a scendere ed è previsto di nuovo gelo notturno moderato. Ala pressione e sole dominanti - prevede Smi - da giovedì della settimana prossima prima di un "possibile temporaneo cedimento dell'alta pressione con maggiore nuvolosità portata da correnti occidentali atlantiche".