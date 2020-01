Funicolare Biella, aumenta manutenzione

(ANSA) - BIELLA, 31 GEN - Passa da mensile a quindicinale la manutenzione degli ascensori inclinati dell'ex funicolare di Biella. E' quando deciso in seguito all'incontro tra l'amministrazione di Biella e i titolari dell'azienda Maspero Elevatori per garantire un servizio funzionale alla cittadinanza.

L'azienda Maspero Elevatori ha inoltre comunicato all'ufficio tecnico del Comune che verranno applicati in cabina appositi pittogrammi riportanti il divieto di appoggiarsi alle porte di cabina nonché il numero telefonico 02.36265334, per contattare il centro di assistenza da qualsiasi dispositivo fisso e mobile tramite un canale diretto e preferenziale.

Una nuova riunione, questa volta operativa, è prevista la prossima settimana tra i tecnici del Comune di Biella, la Maspero Elevatori e i collaudatori dell'impianto.